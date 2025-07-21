Fenerbahçe için Silas Wamangituka iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Alman basını, sarı-lacivertlilerin Stuttgart forması giyen Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Silas Wamangituka ile ilgilendiğini duyurdu.
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Son olarak Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine alan sarı-lacivertliler için Alman basınından sürpriz bir iddia daha geldi.
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Almanya'nın köklü spor dergisi Kicker'in haberine göre; Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen Silas Wamangituka ile ilgileniyor.
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Alman ekibinin yollarını ayırmak istediği isimlerden biri olan Demokratik Kongolu sağ kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin devreye girdiği kaydedildi.
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Stuttgart'ın, 27 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.
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Asıl mevkisi sağ kanat olan 1,89'luk Silas, santrforda da görev yapabiliyor.
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Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Silas'ın Stuttgart ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Geçen sezonu Kızılyıldız'da kiralık olarak geçiren Silas, Sırp ekibiyle 24 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.