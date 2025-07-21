Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 35° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 37° Trabzon Yağmurlu 28° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Kısmen Güneşli 32°

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Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu DENİZLİ °C, 38°C Az bulutlu İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 39°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin parçalı bulutlu , Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 36°C Az bulutlu HATAY °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 30°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 34°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM SAMSUN °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU Az bulutlu, zamanla kuzey ve batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 38°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN °C, 38°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık