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Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında, dini inancı nedir? Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy biyografisi ve hakkında bilgiler

Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında, nereli? Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy hakkında

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, son günlerin hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız da, Vladimir Zelenskiy ile ilgili aramalar yapıyor. İşte Vladimir Zelenskiy'nin biyografisi

26.02.2022 - 19:44 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Rusya saldırıları nedeniyle oldukça zor günler geçiren Ukrayna, gündemin ilk sırasında yer almaya devam ediyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ise, yaptığı açıklamalarla merak konusu oluyor. İşte Vladimir Zelenskiy hakkında bilgiler...

  • VLADIMIR ZELENSKIY KİMDİR?

    Ukrayna'nın orta kesimindeki Krivoy Rog şehrinde 1978'de doğan Vladimir Zelenskiy, ilkokulda iyi bir İngilizce eğitimi aldı, yüksek tahsilini ise hukuk üzerine yaptı. Ancak hukuk alanında 2 ay stajyerlik dönemi dışında hiç çalışmayan Zelenskiy, genç yaşta bir komedi grubunun üyesi oldu. 

  • Zelenskiy, Sovyetler Birliği'nden bu yana eğlence sektöründe, sorulara komik cevaplar veren komedi grubu yarışması olan "Neşeli ve Yetenekliler Kulübü"nde (KVN) komedyenlik kariyerine başladı.

     

  • "Kvartal 95" ismini verdiği kendi grubu ile yarışmalara katılarak ve gösteriler düzenleyerek şöhreti yakalayan Zelenskiy, daha sonra hem Rusya hem de Ukrayna yapımı çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Zelenskiy, Ukrayna'da bir televizyon kanalında 2015'te oynadığı "Halkın Hizmetkarı" isimli dizi ile sıradan bir öğretmen iken bir video sayesinde kısa sürede halk kahramanı olarak Ukrayna Devlet Başkanlığına gelen bir karakteri canlandırdı. 

  • Geçen yıl bu dizinden esinlenerek "Halkın Hizmetkarı" partisini kurup siyasete adım atan Zelenskiy, kısa sürede devlet başkanlığına adaylığını açıkladı.

    Okul arkadaşı Yelena ile 2003'ten bu yana evli olan Zelenskiy, iki çocuk sahibi.

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