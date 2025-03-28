Vladimir Putin: Ukrayna'da geçici hükümet kurulsun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasına ait nükleer güçle çalışan bir denizaltını ziyaret etti.

Ukrayna ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vladimir Putin, sorunların çözümü noktasında yeni bir öneride bulundu.

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Ukrayna'da Birleşmiş Milletler (BM) himâyesinde geçici bir hükümet kurulması önerisinde bulunan Putin, önerinin tarihte örnekleri olduğunu işaret etti. Putin ayrıca, geçici hükümetin denetimi için ABD ve Avrupa'nın da destek verebileceğini dile getirdi.

Rus lider, geçici hükümetin düzenleyeceği seçimlerden sonra başa gelecek esas hükümetle barış görüşmeleri yapabileceklerini ifade etti.

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Putin daha önce de belirttiği, Ukrayna hükümetinin meşruiyeti sorununu gündeme getirerek, yapılacak barış anlaşmasının bir sonraki hükümet tarafından tanınmayabileceğini belirtti.

Putin diğer yandan cephede stratejik inisiyatifi ellerinde tuttuklarını işaret ederek, Ukrayna güçlerini mağlup etmeye inanmaları için nedenlere sahip olduklarını dile getirdi.

Zelenskiy'den açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zelenskiy, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinde konuştu.

Savaşın sürmesinin tek sorumlusunun Rusya olduğunu savunan Zelenskiy, "(Rusya'nın) Onların tutumu basit; savaşa devam et, saldırıya devam et, diplomasiyi geciktir." dedi. ABD'nin, savaşın son erdirilmesine yönelik "koşulsuz ateşkesin" uygulanması için masaya teklif sunduğunu belirten Zelenskiy, "Biz buna razı olduk." ifadesini kullandı. Rusya'nın ise söz konusu teklifi reddettiğini kaydeden Zelenskiy, Moskova'dan bazı "ek taleplerin ortaya çıktığını" belirtti. Rus tarafının, Karadeniz'de ateşkesin sağlanması karşılığında da kendi şartlarını uygulamaya çalıştığını ifade eden Zelenskiy, "Rusya'ya yönelik yaptırımların şimdi kaldırılması diplomasi açısından felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.