Görüşmenin, Dağlık Karabağ’daki kriz bölgesinde ateşkes ve askeri eylemlerin durdurulmasına yönelik 9 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin birinci yılını doldurması vesilesiyle gerçekleşeceği bildirildi.

Rusya’nın girişimiyle düzenlenecek görüşme sırasında üç ülkenin liderinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardığı anlaşmaların uygulanmasının ele alınması, aynı zamanda bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl yaşamın tesis edilmesi yönünde atılacak adımların belirlenmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bununla birlikte Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmesinin de planlandığı aktarıldı.