Vitoria Guimaraes - Benfica maçı için geri sayım başladı. Deplasmanda 5 maçtır kazan şampiyonluğun iddialı takımlarından Benfica, evinde 11 maçtır kaybetmeyen Vitoria Guimaraes'e konuk olacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Vitoria Guimaraes forma giyip giymeyeceği ise maç saatinde belli olacak. Peki, "Vitoria Guimaraes - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de oynuyor mu?" İşte detaylar...