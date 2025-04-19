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        Haberler Bilgi Spor Vitoria Guimaraes - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de oynayacak mı?

        Vitoria Guimaraes - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

        Benfica, Portekiz Premier Ligi 30. haftasında Vitoria Guimaraes ile karşı karşıya geliyor. Portekiz liginde şampiyonluk mücadelesi veren Benfica, Vitoria Guimaraes engelini geçip zirve takibini sürdürmek istiyor. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sahaya ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Vitoria Guimaraes - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynuyor mu?" İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 19:09 Güncelleme: 19.04.2025 - 19:10
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        • 1

          Vitoria Guimaraes - Benfica maçı için geri sayım başladı. Deplasmanda 5 maçtır kazan şampiyonluğun iddialı takımlarından Benfica, evinde 11 maçtır kaybetmeyen Vitoria Guimaraes'e konuk olacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Vitoria Guimaraes forma giyip giymeyeceği ise maç saatinde belli olacak. Peki, "Vitoria Guimaraes - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de oynuyor mu?" İşte detaylar...

        • 2

          GUİMARAES-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Guimaraes-Benfica maçı 19 Nisan 22:30'da oynanacak.

          GUİMARAES-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu mücadele TRT Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

        • 3

          MUHTEMEL 11'LER

          Guimaraes: Varela, Borevkovic, Relvas, Mendes, Magalhaes, Silva, Handel, Arcanjo, Mendes, Santos, Oliviera

          Benfica:Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Florentino, Aursnes, Orkun Kökçü, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

        • 4

          KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

          Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün bu maçta oynayıp oynamadığı maç saatinde netleşecek.

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