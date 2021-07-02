Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı göreve getirdi. Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Vitor Pereira ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
VITOR PEREIRA KİMDİR?
Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira (d. 26 Temmuz 1968, Espinho), Portekizli teknik direktör ve eski futbolcu. Fenerbahçe Teknik Direktörü.
Futbolculuk kariyeri
Espinho kentinde doğmuş ve futbolculuğa Sporting de Espinho kulübünde başladı. Kariyeri boyunca orta saha olarak, ülkesinin amatör kulüplerinde forma giymiş, 28 yaşında futbolu bıraktı.
Futbolu bıraktıktan sonra, altyapılarda çalışmaya başladı. 2004 yılında Sanjoanense'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı ve ertesi sene daha önce formasını giydiği Espinho'nun başına geçti. 2007'de Porto altyapısında ikinci kez antrenörlüğe başladı. 2008-09 sezonunda, Segunda Liga'da mücadele eden Santa Clara'da görev yaptı.
2 sezon Santa Clara'da çalıştıktan sonra 2010 yazında görevini bıraktı ve Porto'da André Villas-Boas'ın yardımcılığına başladı. Villas-Boas'ın Haziran 2011'de Chelsea ile anlaşmasıyla birlikte, Porto'nun teknik direktörü oldu. Porto ile, iki Primeira Liga şampiyonluğu ve iki Portekiz Süper Kupası kazandı.
2013-14 sezonunda, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli kulübünün teknik direktörü oldu. Ocak 2015'te Olympiakos'un teklifini kabul etti ve yarım sezonda lig ve kupada şampiyonluk yaşadı.
9 Haziran 2015 tarihinde, Fenerbahçe için Giuliano Terraneo ile birlikte İstanbul'a geldi, yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe ile anlaşıp Olympiakos ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshetti.
11 Haziran 2015 tarihinde, Fenerbahçe, Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Başarıları
Porto
Primeira Liga: 2011-12, 2012-13
Portekiz Süper Kupası: 2011, 2012
UEFA Süper Kupası ikinciliği: 2011
Taça da Liga ikinciliği: 2012-13
Al-Ahli
Kral Kupası ikinciliği: 2014
Olympiakos
Super League: 2014-15
Kipello Ellados: 2014-15
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