Vitor Pereira, Premier Lig yolunda! Portekiz basını, Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira'nın Everton ile anlaştığını öne sürdü.

Rafa Benitez'den boşalan koltuk için bir süredir arayışta olan Premier Lig ekibinin, Portekizli hocada karar kıldığı kaydedildi. Pereira'nın bu hafta içerisinde imza atacağı belirtildi.

Sezon başında 2. kez Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Vitor Pereira ile 20 Aralık 2021'de yollar ayrılmıştı.