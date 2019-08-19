Kırmızı ve mor renkli meyve ve sebzelerde bulunan renk verici bir madde olan antosiyanin, içinde bulunduğu meyvede çok güçlü bir antioksidan etki göstermektedir. Bu meyvelerden biri de vişnedir. 100 gram vişnede 60 kalori vardır. Vişne, şeker içeriği düşük bir meyve olduğu için diyetlerde rahatlıkla tercih edilebilmektedir.