19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaat malzemesi satan Mustafa Gebelek, iş yerinde bulunan 1.5 metre uzunluğundaki demir borulardan devasa bir aparat yaptı. Dikdörtgen şeklinde ve kırmızı kurdelalarla süslediği aparatı, beyaz kurdelelar yardımıyla omzuna asan Gebelek, aparat sayesinde insanların kendisine 1 metreden daha yakına gelmesine izin vermiyor.
Hem iş yerinde hem de dışarı çıktığında aparatı kullanan Gebelek, insanların virüsü yaymaması için üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
"KORONAVİRÜSÜN YAYILMASI İNSANLARA YAKIN DURMAKTAN KAYNAKLANIYOR"
Herkesin mesafeyi koruması gerektiğini belirten Gebelek, "İnsanları dünyayı etkisi altına alan bu virüsten dolayı umursamaz ve dikkatsiz bir şekilde gördüm. Salgının yayılması daha çok temiz olmamaktan ve insanlara yakın durmaktan kaynaklanıyor. Mesafeyi koruyarak yayılmanın önüne geçebiliriz. Hijyen olmamız gerekli bu kurallara uyarsak bu virüsten korunabiliriz. Sosyal sorumluluk adına dikkat çekmek için böyle bir uygulamaya gittim. Mesafeyi koruyalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım" dedi.
İslahiye'de yayın yapan bir yerel gazetenin sahibi de gazeteleri dağıtırken aparatı kullandı.
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