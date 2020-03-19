Sağlık Bakanlığı’ndan yeni karar... Restoranlarda masalar arası mesafe en az 1 metre olacak. Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Karara göre, restoranlarda masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak.

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