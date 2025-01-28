Vinicius Junior'a astronomik teklif: 1.3 milyar euro!
Suudi Arabistan Devleti, Vinicius Junior için 1.3 milyar euro'luk bir paket hazırladı.
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Suudi Arabistan Devleti, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için dünya tarihine geçecek bir teklif paketi hazırladı.
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İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Suudi yetkililer, Vinicius Junior'u ülke futboluna kazandırmak için varını yoğunu ortaya koyma kararı aldı.
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1.3 MİLYAR EURO
Habere göre maddi açıdan tüm şartları zorlama kararı alan Suudi Arabistan Devleti, toplamda 1.3 milyar euro'yu bulan bir teklif ile oyuncu ve kulübünün kapısını çalacak.
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Real Madrid'e 300 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeyi planlayan Suudi yetkililer, oyuncuya ise yıllık 200 milyon euro net maaş üzerinden 5 yıllık sözleşme teklif edecek.
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REAL MADRID, VINICIUS İLE GÖRÜŞECEK
Oyuncusunu satmayı planlamayan Real Madrid yönetimi ise Vinicius Junior ile yapacağı görüşmenin ardından teklife cevabını vermeyi planlıyor.
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Öte yandan haberde, Neymar'ın ayrılığı sebebiyle Al Hilal ve büyük bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Al Ahli'nin bu transferde öne çıkan iki kulüp olduğu belirtildi.
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