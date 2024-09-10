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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vİncenzo Montella: Sırtında 9 yazmıyordu ama... - Futbol Haberleri

        Vİncenzo Montella: Sırtında 9 yazmıyordu ama...

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 01:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 01:21
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        "Sırtında 9 yazmıyordu ama..."
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        A Milli Futbol Takımı, İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta İzlanda'yı 3-1 yenerek UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta liderliğe yükselirken, Teknik direktör Vincenzo Montella sahada dominant bir performans sergilediklerini söyledi.

        Montella, "Galler maçının ardından tekrar tekrar konuştuk, üçlü defanslı bir formatta oynadığınızda defansif oynadığımızı düşünmemek lazım, üçlü defansla daha ofansif oynuyoruz. Bugün herkes çok iyi oynadı. Sadece 25 ve 30'uncu dakika arasında biraz yavaşladık, tempoyu biraz düşürdük. Tam o dakikalarda iz bırakmamız gerekiyordu, oyun tamamen bizim elimizdeydi. İlk yarıda yüzde 74'e 26 topla oynama oranına ulaşmıştık. Bu kadar dominant oynarken daha fazla skor elde etmeniz gerekiyor çünkü maçın genelinde bu kadar dominant oynamayabilirsiniz" dedi.

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        Vincenzo Montella, "Sonradan oyuna giren bütün futbolcularımızın gösterdiği performans çok önemli. Bizim için önemli olan futbolcumuz egosuz bir şekilde girdi ve oyuna katkıda bulundu. Takım olarak onayıp kazanmayı başardık. Eren'i bugün ilk kez izledik. İsviçre'ye onu izlemeye gitmiştim. Performansından çok memnun kaldım. Bugün her iki kanattaki performansımızdan da gayet memnun kaldım" diye konuştu. İtalyan teknik adam, "Rakibin duran toplarda özelliği olduğunu biliyorduk çünkü fiziksel olarak uzun boylular. Modern futbolda artık 11 futbolcu mücadele etmezse kazanma şansınız yok. Biz 11 kişiyle sahada mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

        "SIRTINDA 9 NUMARA YAZMIYORDU AMA 9 NUMARA GİBİ GOL ATTI"

        A Milli Futbol Takımı'nın sık sık santrforsuz oyun oynadığı şeklinde eleştirilirken teknik direktör Vincenzo Montella, bu konuda gönderme yaptı. Montella maç sonu basın toplantısında, "Bu sefer de ben biraz provoke edeyim, fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu son 10 dakikayı forvet olarak oynadı, kendi fiziksel gücünü kullanarak üçüncü golü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 numara gibi gol attı. Barış da Hırvatistan maçında forvet olarak oynamıştı. Her seferinde gol attığınızda gol goldür" şeklinde konuştu.

        "BU ÖZEL GÜNE KATKIDA BULUNDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

        İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'de kazanmanın önemine vurgu yapan Montella, "Bu galibiyetle bu özel güne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Sadece İzmir için değil tüm Türkiye için önemli bir gün. Otelden stada kadar taraftarımız bizi desteklediler, bu galibiyette onların da payı var" ifadelerini kullandı.

        "MUAZZAM BİR PERFORMANSI VARDI"

        Kerem Aktürkoğlu'nun performansına vurgu yapan Montella, "Bir futbolcu 3 gol atınca sadece tebrik edebilirsiniz. Gerçekten muazzam bir performans gösterdi. Sadece gol bakımından değil muazzam bir performansı vardı. Tercümanımızla oyuncuyla konuşurken gol atabileceğini söyledim, böyle bir beklentim vardı ama ben de 3 gol birden atacağını düşünmemiştim" dedi.

        Montella, "Milli kamplarda futbolcularımızla 6-7 gün beraber oluyoruz. Bu süreçte fiziksel olarak sadece 4 tane antrenman yapabiliyoruz. Maçtan hemen önce tempo yapılmaz, bu bir bilimdir. Her futbolcumuzu hazır durumda tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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