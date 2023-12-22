HOLLYWOOD'IN EN ÇOK KAZANAN AKTÖRLERİ ARASINDA



Vin Diesel, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin yanı sıra, 'Guardians of the Galaxy', 'XXX' ve 'Riddick' filmlerindeki rolleriyle de tanınıyor.



Aynı zamanda 'Hızlı ve Öfkeli' filmlerinin yapımcılarından olan Vin Diesel, Hollywood'un en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.



Fotoğraflar: AP, AA