RIZA ÇALIMBAY NE DEDİ?

"Bu maç bizim için milli maç gibi. Diğer maçlar da öye. Milli maç oynar gibi oynayacağız. Sakatlar mazeret olmayacak. Herkes elinden gelenin kat kat üstüne çıkmak ve elinden gelenin fazlasını yapmak zorunda, bu maçları kazanmamız için."