Villarreal: 1 - Barcelona: 5 | MAÇ SONUCU

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İspanya La Liga'nın 6. haftasında Villarreal ile Barcelona karşı karşıya geldi. La Ceramica'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Barcelona oldu.

Barcelona, 20 ve 35. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle maça hızlı bir giriş yaptı. Villarreal, 38. dakikada Trabzonspor'un eski oyuncusu Nicolas Pepe'nin asisti ve Ayoze Perez'in golüyle farkı 1'e indirdi.

Nicolas Pepe, 50. dakikada golünü atsa da VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle bu gol iptal edildi. Barça'nın genç yeteneği Pablo Torre, 58. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Lewandowski, 66. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Raphinha, 75 ve 83. dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu tayin etti. Lige altıda altı ile başlayan Barcelona, puanını 18'e çıkardı. Villarreal ise ilk yenilgisini alarak 11 puanda kaldı. Barcelona, gelecek hafta Getafe'yi ağırlayacak. Villarreal ise Espanyol'a konuk olacak.