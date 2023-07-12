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        Tekirdağ'da bir villada yavru aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir villada bulunan hayvanlar şoke etti. Eve yapılan baskında bir yavru aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirildi. Hayvanlar korumaya alınırken 3 kişi gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 10:11
        Villadan yavru aslan ve piton yılanı çıktı!
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir villada yurda yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen yavru aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirildi.

        AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Kamaradere Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada ele geçirilen aslan, maymun ve piton yılanı Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Olayla ilgili M.C. İ.K. ve S.M. gözaltına alındı.

        Fotoğraflar: İHA

        #haberler
        #Tekirdağ
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