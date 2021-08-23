İKİ KEZ EVLENDİ, BİR KEZ NİŞAN ATTI



Vildan Atasever, 2019'un nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanmıştı. Çift, bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı. Atasever, 2001–2007 yılları arasında Taylan Kılınç, 2010–2015 yılları arasında ise meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile evlilik yaşamıştı.