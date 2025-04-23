Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Vildan Atasever, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, eşi Mehmet Erdem ile Bodrum'a yerleştiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

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Vildan Atasever, "Öyle haberler çıktı ama biz buralardayız. Eşimle birlikte sade bir hayat tercih ediyoruz diyeyim, çok göz önünde değiliz" ifadelerini kullandı.

Vildan Atasever - Mehmet Erdem