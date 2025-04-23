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        Haberler Objektife Takılanlar Vildan Atasever'den Mehmet Erdem hakkında konuştu: Sade bir hayat tercih ediyoruz - Magazin haberleri

        Vildan Atasever: Sade bir hayat tercih ediyoruz

        2021'de şarkıcı Mehmet Erdem ile evlenen Vildan Atasever, eşi ile Bodrum'a taşındıkları yönündeki iddiaları yalanladı. Atasever; "Öyle söylentiler çıktı ama biz buralardayız. Eşimle birlikte sade bir hayat tercih ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 08:00 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:01
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        "Sade bir hayat tercih ediyoruz"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Vildan Atasever, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, eşi Mehmet Erdem ile Bodrum'a yerleştiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

        Vildan Atasever, "Öyle haberler çıktı ama biz buralardayız. Eşimle birlikte sade bir hayat tercih ediyoruz diyeyim, çok göz önünde değiliz" ifadelerini kullandı.

        Vildan Atasever - Mehmet Erdem
        Vildan Atasever - Mehmet Erdem
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        #vildan atasever
        #Mehmet Erdem

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