Vildan Atasever: Sade bir hayat tercih ediyoruz
2021'de şarkıcı Mehmet Erdem ile evlenen Vildan Atasever, eşi ile Bodrum'a taşındıkları yönündeki iddiaları yalanladı. Atasever; "Öyle söylentiler çıktı ama biz buralardayız. Eşimle birlikte sade bir hayat tercih ediyoruz" dedi
Giriş: 23.04.2025 - 08:00 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:01
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Vildan Atasever, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, eşi Mehmet Erdem ile Bodrum'a yerleştiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.
Vildan Atasever, "Öyle haberler çıktı ama biz buralardayız. Eşimle birlikte sade bir hayat tercih ediyoruz diyeyim, çok göz önünde değiliz" ifadelerini kullandı.Vildan Atasever - Mehmet Erdem
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