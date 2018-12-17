Viitorul Constanta: 0 - CFR Cluj: 1

Romanya 1.Lig Viitorul Constanta - CFR Cluj maçına sahne oldu.33. dakikada George Tucudean, tabelayı 0-1 yaptı. İlk yarıyı CFR Cluj 0-1 önde bitirdi. İlk 45 dakikada CFR Cluj futbolcuları George Tucudean, Damjan Djokovic sarı kart gördü. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası golsüz bitti.Maçın 2. yarısında Viitorul Constanta ekibinde Mihai Vodut, Andrei Artean, Radu Boboc oyundan çıktı, Lyes Houri, Vlad Achim, Andrei Ciobanu yerine girdi, CFR Cluj takımında ise George Tucudean ve Ciprian Deac çıkarken Ionut Costache ve Adam Lang girdi. Mücadele 0-1 bitti.523 kodlu maçta İddaa'da CFR Cluj galibiyetine bahis oynayanlar 2.20 oranını kazandı.Viitorul Constanta son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi almış oldu. CFR Cluj ise 4 galibiyet, 1 beraberlik.