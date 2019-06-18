18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vietnamlı üretici VinFast otomotiv dünyasında merakla beklenen yerli otomobilini hattan indirdi ve teslimatlara başladı. FADIL adı verilen hatchback model binek aracın fiyatı yaklaşık 17 bin dolar oldu.
Opel Karl Rocks modelinin şasisini kullanacak olan FADIL ismindeki ülke içinde Toyota, Ford ve Honda'ya rakip olmaya çalışacak. VinFast ayrıca Ferrari'nin tasarımcısı olarak bilinen Pininfarina tarafından tasarlanan BMW platformu üzerinde üretilecek bir SUV ve sedan da piyasaya sürecek.
The Lux A.20 ve SA2.0 ismiyle sunulacak 2.0 turboşarj BMW motoruna sahip olan sedan ve SUV modelleri ekim ayında Paris'te tanıtılmıştı.
Projenin CEO'su olarak atanan eski GM Başkan Yardımcısı Jim Deluca, araçlarda Avusturyalı Magna Steyr mühendisliğine sahip bileşenlerin kullanıldığını belirterek hedefte Güneydoğu Asya, ABD ve Avrupa'ya ihracat olduğunu da söyledi.
21 AYDA 6 FABRİKA, 3.5 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Emlak işiyle öne çıkan Vingoup'un otomotiv kolu olan VinFast, toplam yatırım bedeli 3.5 milyar dolar olan proje için 21 ayda ülkenin kuzeydeki liman şehri Haiphong'da 6 fabrika inşa etmişti.
Otomobillerin hattan inme seremonisine katılan Başbakan Nguyen Xuan Phuc da yerli otomobilin ekonomiye çok büyük katkı sağlayacağı görüşünde.
2025 yılında 500 bin kapasiteye ulaşması planlanan üretim ilk aşamada 250 bin adette tutulacak ancak bazı uzmanlar Vietnam'ın yerli otomobilinin tozpembe bir geleceğe sahip olmadığı görüşünde.
Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinin başında gelen Vietnam'da tüketicilerin yüksek değerli ürünlerde kalite kaygısı nedeniyle yabancı markaları tercih ettiğini ve yerel bir girişimi kabullenmesinin zaman alacağı vurgulanıyor. Vinaxuki ismiyle 2004'te kurulan bir başka girişim toplam 38 model çıkardıktan sonra 2015 yılında operasyonlarına son vermişti.
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