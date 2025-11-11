Habertürk
        Haberler Dünyadan Victoria's Secret Moda Şovu'nda 9 aylık hamile haliyle yürüyen Jasmine Tookes ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

        Victoria's Secret 'meleği' Jasmine Tookes ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

        Doğuma iki hafta kala Victoria's Secret Moda Şovu'nda podyuma çıkan Jasmine Tookes, artık iki çocuk annesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 09:52 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:44
        'Melek' artık iki çocuk annesi
        Geçen ay Victoria's Secret Moda Şovu'nda 9 aylık hamile haliyle podyumda yürüyen ve gösterinin en dikkat çeken ismi olmayı başaran Jasmine Tookes, bebeğini dünyaya getirdi. İç çamaşırı markasının 'melekler' olarak nitelendirdiği modellerden biri olarak ünlenen 34 yaşındaki Tookes, artık iki çocuk annesi.

        Tookes, dün sosyal medya paylaşımıyla, eşi Juan David Borrero ile birlikte ikinci çocuklarına kavuştuklarını duyurdu.

        Bir erkek bebek dünyaya getiren Tookes, oğluna Mateo adını verdiklerini açıkladı. Ünlü model, bebeğinin 28 Ekim'de doğduğunu söylerken, "En büyük lütuf" ifadesini kullandı.

        Tookes, doğum haberini duyururken, eşi ve 2 yaşındaki kızı Mia ile birlikte birkaç siyah beyaz aile fotoğrafı yayınladı.

        Jasmine Tookes ve Juan David Borrero çifti, dört yıllık birlikteliğin ardından 2020'de nişanlandı, Eylül 2021'de Ekvador'da evlendi. İkili, Şubat 2023'te kızları Mia'yı kucaklarına aldı. Ünlü model Tookes, geçtiğimiz temmuz ayında ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.

