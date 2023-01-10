'GELİNLİK' SEÇİMİ SOĞUK RÜZGARLAR ESTİRDİ
Beckham çiftinin gelinleri Nicola Anne Peltz Beckham'ın, düğünde kayınvalidesinin kendisi için hazırladığı gelinliği giymemesinin ardından aralarında soğuk rüzgarlar esmesine neden olduğu ileri sürülmüştü.
"BENİ GERÇEKTEN ÇOK ÜZDÜ"
Daha sonra konuyla alakalı açıklama yapan Peltz, "Haberlerde onun hazırladığı gelinliği giymemeyi baştan planladığımın yazılması beni gerçekten çok üzdü. Bu doğru değil" diyerek dedikoduları yalanlamıştı.
Beckham ailesinin gelini Nicola Anne Peltz Beckham, Victoria Beckham'ın, atölyesinin gelinliği yetiştiremeyeceğini söylediği için farklı bir tasarımcıya yöneldiğini anlatmıştı.