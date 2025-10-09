Victoria Beckham'ın Londra'daki büyük gecesine, Beckham ailesi, bir kişi eksik kadroyla katıldı. Eski Spice Girls müzik grubu üyesi, bugünün ünlü tasarımcısı Beckham, dün gece 'Victoria Beckham' adlı belgeselinin yıldızlarla dolu galasına ev sahipliği yaparken, uzun zamandır görmediği oğlu Brooklyn'in yokluğunu hissetmemiş gibiydi.

Kameralar karşısında asla gülmeme kuralı uygulayan Victoria Beckham, üç bölümlük belgesel dizinin tanıtımı için düzenlenen gecede memnuniyetini, yüzüne yansıyan gülümsemeyle gösterdi.

51 yaşındaki Victoria Beckham'a, Londra'daki gala gecesinde futbol efsanesi olan eşi David Beckham, 23 yaşındaki oğlu Romeo, 20 yaşındaki oğlu Cruz, Cruz'un 29 yaşındaki kız arkadaşı Jackie Apostel ve 14 yaşındaki kızı Harper eşlik etti.

Brooklyn Beckham - Nicola Peltz

Beckham çiftinin ABD'de yaşayan ve aralarının açık olduğu düşünülen 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz, Victoria Beckham'ın özel gecesine katılmadı. Oysa Brooklyn ve Nicola çifti, iki yıl kadar önce David Beckham'ın belgeselinin galasında hazır bulunmuştu.

Brooklyn ve Nicola ikilisi, David Beckham'ın 50'nci doğum günü kutlaması gibi aileyi bir araya getiren özel etkinliklerde de görünmemeleriyle, aile arasındaki sorunun büyük olduğu izlenimini yarattı.

Belgesel galasında konuşan Victoria Beckham, yanında bulunmasa da oğlu Brooklyn'e ve diğer çocuklarına destekleri için teşekkür etti. "Beni ikna ettiği ve zorladığı, bana başka seçenek bırakmadığı için eşime teşekkür ediyorum" diyen Victoria Beckham; "Çocuklarım Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper'a teşekkür ediyorum" diyerek dört çocuğunun da adını saydı.

"Bu süreç beni gerçekten yolculuğum üzerinde düşünmeye zorladı ve duygusaldı. Yoğun bir terapi yılıydı ve bana çok şey fark ettirdi" diyen Victoria Beckham; "Anneme, babama, erkek kardeşime ve kız kardeşime teşekkür etmek istiyorum. Spice Girls'e teşekkür etmek istiyorum, sizi seviyorum" diyerek eski müzik grubu arkadaşlarını da unutmadı.

Geri Halliwell-Horner

Kendi koleksiyonundan beyaz bir elbiseyle galaya katılan Victoria Beckham, Spice Girls grubu arkadaşları tarafından desteklenmekten dolayı mutluydu. ABD'de iş seyahatinde olan Melanie Brown, Victoria Beckham'a çiçek göndererek şans dilerken, Geri Halliwell-Horner, Emma Bunton ve Melanie Chisholm galaya bizzat katıldı.