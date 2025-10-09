Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Victoria Beckham belgesel galasında oğlu Brooklyn'i yine yanında göremedi ama ona da teşekkür etti - magazin haberleri

        Victoria Beckham belgesel galasında oğlu Brooklyn'i yanında göremese de unutmadı

        Victoria Beckham, kendi adını taşıyan belgeselin galasında, ailesinden, bir kişi eksik de olsa destek almaktan memnundu. Uzun zamandır görüşmediği oğlu Brookyln yine yanında değildi ama o, oğluna teşekkür etmeyi ihmal etmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 10:29 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne yüreği dayanamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Victoria Beckham'ın Londra'daki büyük gecesine, Beckham ailesi, bir kişi eksik kadroyla katıldı. Eski Spice Girls müzik grubu üyesi, bugünün ünlü tasarımcısı Beckham, dün gece 'Victoria Beckham' adlı belgeselinin yıldızlarla dolu galasına ev sahipliği yaparken, uzun zamandır görmediği oğlu Brooklyn'in yokluğunu hissetmemiş gibiydi.

        Kameralar karşısında asla gülmeme kuralı uygulayan Victoria Beckham, üç bölümlük belgesel dizinin tanıtımı için düzenlenen gecede memnuniyetini, yüzüne yansıyan gülümsemeyle gösterdi.

        REKLAM

        51 yaşındaki Victoria Beckham'a, Londra'daki gala gecesinde futbol efsanesi olan eşi David Beckham, 23 yaşındaki oğlu Romeo, 20 yaşındaki oğlu Cruz, Cruz'un 29 yaşındaki kız arkadaşı Jackie Apostel ve 14 yaşındaki kızı Harper eşlik etti.

        Brooklyn Beckham - Nicola Peltz
        Brooklyn Beckham - Nicola Peltz

        Beckham çiftinin ABD'de yaşayan ve aralarının açık olduğu düşünülen 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz, Victoria Beckham'ın özel gecesine katılmadı. Oysa Brooklyn ve Nicola çifti, iki yıl kadar önce David Beckham'ın belgeselinin galasında hazır bulunmuştu.

        Brooklyn ve Nicola ikilisi, David Beckham'ın 50'nci doğum günü kutlaması gibi aileyi bir araya getiren özel etkinliklerde de görünmemeleriyle, aile arasındaki sorunun büyük olduğu izlenimini yarattı.

        REKLAM

        Belgesel galasında konuşan Victoria Beckham, yanında bulunmasa da oğlu Brooklyn'e ve diğer çocuklarına destekleri için teşekkür etti. "Beni ikna ettiği ve zorladığı, bana başka seçenek bırakmadığı için eşime teşekkür ediyorum" diyen Victoria Beckham; "Çocuklarım Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper'a teşekkür ediyorum" diyerek dört çocuğunun da adını saydı.

        "Bu süreç beni gerçekten yolculuğum üzerinde düşünmeye zorladı ve duygusaldı. Yoğun bir terapi yılıydı ve bana çok şey fark ettirdi" diyen Victoria Beckham; "Anneme, babama, erkek kardeşime ve kız kardeşime teşekkür etmek istiyorum. Spice Girls'e teşekkür etmek istiyorum, sizi seviyorum" diyerek eski müzik grubu arkadaşlarını da unutmadı.

        REKLAM
        Geri Halliwell-Horner
        Geri Halliwell-Horner

        Kendi koleksiyonundan beyaz bir elbiseyle galaya katılan Victoria Beckham, Spice Girls grubu arkadaşları tarafından desteklenmekten dolayı mutluydu. ABD'de iş seyahatinde olan Melanie Brown, Victoria Beckham'a çiçek göndererek şans dilerken, Geri Halliwell-Horner, Emma Bunton ve Melanie Chisholm galaya bizzat katıldı.

        Victoria Beckham'ın yakın arkadaşlarından olan ünlü oyuncu Eva Longoria da galaya katılanlar arasındaydı.

        Eva Longoria
        Eva Longoria
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Victoria Beckham
        #David Beckham
        #belgesel
        #gala
        #beckham ailesi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı!
        Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Habertürk Anasayfa