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        Haberler Spor Transfer Victor Osimhen bonservisiyle birlikte ilk 3'te! - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen bonservisiyle birlikte ilk 3'te!

        Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Sarı-kırmızılıların, yıldız forveti bu sezon şimdiye kadar Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödenen 3. futbolcu konumunda yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:29 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:29
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        Osimhen bonservisiyle birlikte ilk 3'te!
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        Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, bu sezon şimdiye kadar Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödenen 3. futbolcu konumunda bulunuyor.

        Alman Florian Wirtz, Fransız futbolcu Hugo Ekitike, Macar Milos Kerkez ve Hollandalı Jeremie Frimpong'u kadrosuna katan Premier Lig şampiyonu Liverpool'un bu sezonki bonservis harcaması şimdiye kadar 250 milyon sterlini aştı.

        Bu sezon Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödeyen kulüp konumunda bulunan Liverpool'un Wirtz ve Ekitike transferleri Osimhen için ödenen bonservis bedelini aştı.

        Avrupa'nın 5 büyük ligi dışına yapılan bu sezonki en büyük transfer, Osimhen'in Galatasaray'a transferi olurken Türk futbol tarihinin bonservis bedeliyle de en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

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        Bu sezon şimdiye kadar Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödenen ilk 5 oyuncu arasında Osimhen, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışına transfer olan tek oyuncu oldu.

        İlk 5'te yer alan Osimhen dışındaki 4 futbolcunun transferi ise Premier Lig'e gerçekleşti.

        WIRTZ, AVRUPA'DA BU SEZON EN FAZLA BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENEN FUTBOLCU KONUMUNDA

        Liverpool, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'den Alman oyuncu Florian Wirtz'i kadrosuna kattı.

        İngiliz kulübü, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Alman kulübüne 115 milyon avro bonservis ücreti ödedi.

        Wirtz, geçen sezon Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 maçta forma giyerken 16 gol kaydetti.

        Bayer Leverkusen ile bir Bundesliga bir de Alman Kupası şampiyonluğu yaşayan Wirtz, Almanya Milli Takımı'nda forma giydiği 31 maçta 7 gol attı.

        EKITIKE 2. SIRADA

        Liverpool, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından 23 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Hugo Ekitike'yi ise 80 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti.

        Kariyerine altyapısından yetiştiği Reims'ta başlayan Ekitike, Paris Saint-Germain ve Eintracht Frankfurt formaları giydi.

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        Geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta 48 maça çıkan genç futbolcu, 22 gol attı.

        OSIMHEN 3. SIRADA

        Nijeryalı yıldız için 75 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferini gerçekleştirdi.

        26 yaşındaki forvet oyuncusu, 75 milyon avroluk bonservis ücretiyle Türk futbolunda da transfer rekoru kırdı. Daha önceki rekor, 19,5 milyon avro ile Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'deydi.

        Galatasaray, 5 büyük lig dışında Avrupa'da en yüksek bonservis bedelini ödeyen takım oldu. Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışında bir kulübün ödediği en yüksek bonservis bedeli rekorunu da ele geçirdi.

        Osimhen transferi, 5 büyük lig haricinde dünya genelinde diğer sezonlar da dahil edildiğinde ise Al-Hilal'e 90 milyon avroya giden Neymar ve Al-Nassr'a 77 milyon avroya giden John Duran'dan sonra üçüncü oldu.

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        Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 30 maçta attığı 26 gol ile geçen sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

        MANCHESTER UNITED, MBEUMO VE CUNHA'YI KADROSUNA KATTI

        Avrupa'da bu sezon en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcu arasında ilk 3 sırayı 2 Manchester United transferi izledi.

        İngiliz ekibi, Brentford'dan 25 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat oyuncusu Bryan Mbeumo'u 75 milyon avroya ve Wolverhampton'dan 26 yaşındaki Brezilyalı forvet Matheus Cunha'yı 74 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

        Mbeumo, geçen sezon Brentford formasıyla Premier Lig'de 20 gol atarken Cunha ise Wolverhampton ile ligde oynadığı 33 maçta 15 gol kaydetti.

        4 PREMIER LİG, 1 SÜPER LİG TRANSFER

        Avrupa'da şimdiye kadar en fazla bonservis bedeli ödenen ilk 5 futbolcunun 4'ü Premier Lig'e giderken Süper Lig'e ise bir oyuncu transfer oldu.

        Bu 5 futbolcudan Liverpool'a ve Manchester United'a 2'şer futbolcu transfer olurken Galatasaray'ın ise listede bir oyuncusu bulunuyor.

        Avrupa'da bu sezon şimdiye kadar en fazla bonservis ücreti ödenen 5 oyuncusu şu şekilde:

        Futbolcu Yaş Pozisyon Yeni Kulübü Ligi Eski Kulübü Ligi Bonservis(milyon avro)
        Florian Wirtz 22 Orta Saha Liverpool Premier Lig Bayer Leverkusen Bundesliga 115
        Hugo Ekitike 23 Forvet Liverpool Premier Lig Eintracht Frankfurt Bundesliga 80
        Victor Osimhen 26 Forvet Galatasaray Süper Lig Napoli Serie A 75
        Bryan Mbeumo 25 Sağ Kanat Manchester United Premier Lig Brentford Premier Lig 75
        Matheus Cunha 26 Forvet Manchester United Premier Lig Wolverhampton Premier Lig 74
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