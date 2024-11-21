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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vicdansız! Köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti | Son dakika haberleri

        Köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olay vicdanları sızlattı. Bir otomobilin sürücüsü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ayaklarında kırık oluşan köpek ise tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 22:28 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:37
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        Vicdansız! Köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti
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        Muğla'daki olay, saat 15.00 sıralarında Peksimet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin kimliği tespit edilemeyen sürücüsü, park halinde bulunan aracına binip hareket ettiği sırada, yolda yatan bir köpeği ezdi.

        Köpeğin üzerinden geçen sürücü durmayıp yoluna devam ederken, can havliyle yerinden kalkan köpeğin ayaklarında kırık meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipler sevk edildi. Yaralı köpek, ekipler tarafından bölgeden alınarak tedavi için barınağa götürüldü. Olayın ardından Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu'nun suç duyurunda bulunduğu belirtildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücünün park halinde bulunan otomobiline doğru yürürken yolda yatan köpeğe baktığı ve daha sonra otomobiline bindiği, geri manevra yaptıktan sonra ileri doğru gittiği ve yerde yatan köpeği ezdiği görüldü. Köpeğin can havliyle ayağa kalktığı ve aksayarak yürüdüğü, sürücünün ise durmayıp yoluna devam ettiği görüldü.

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