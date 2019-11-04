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Vicdanları sızlattı! Açlıktan öldüler

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde görüntülenen köpekler vicdanları sızlattı. İlçenin Aksu köyü ve Türk Dağı bölgesine bırakıldığı iddia edilen çok sayıda köpek ölü bulundu. Köpeklerin açlıktan öldüğü belirtilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı

04.11.2019 - 16:21 | Güncelleme: İHAGündem
hayvan işkence

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Aksu köyü ve Türk Dağı bölgesine bırakıldığı iddia edilen köpekler açlıktan öldü.

İHA'nın haberine g öre, kulaklarında küpesi bulunan onlarca köpek, Sincik-Malatya yolu güzergahında bulunan Aksu köyü ve Türk Dağı bölgesine bırakıldı. Kim veya kimler tarafından bırakıldığı bilinmeyen köpeklerden bazıları, günlerce beslenemeyince açlık ve soğuktan öldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Köylüler, kırsala bırakılan yaklaşık 20 köpekten bazılarını ölü bulduklarını söyledi. Ölen köpekler nedeniyle çevreye kötü kokular yayıldığını belirten köylüler, diğer aç kalan köpekleri besledi. Köylülerin şikayeti üzerine Sincik Kaymakamlığı'nın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korkunç olayla ilgili inceleme başlattı.

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