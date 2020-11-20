VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı! Öğrencilere okul dönemi boyunca 9 ay eğitimleri için burs verilecek. Ortaöğrenim öğrencileri 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencileri ise 300 destek almak isteyen öğrenciler 30 Ekim tarihine kadar burs başvurusunda bulundu. Peki VGM yükseköğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM ortaöğretim burs sorgulama ekranı!

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! VGM'DEN AÇIKLAMA!

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020– 2021 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI



2020 – 2021 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiştir.

Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.

Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Tüm öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileriz.

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğretim burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıl Yükseköğretim burs sonuçları T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra; 1 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sitemizden ve aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

VGM ortaöğrenim burs sonuçları başvuru yapan öğrencinin ad, soy ad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sonuçları sorgulanabilecek.

VGM BURS ÖDEMELERİ ÖĞRENCİLERE NASIL YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından banka kartı aktif olan öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (VGM) BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?