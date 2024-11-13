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        Haberler Bilgi Gündem VGM burs sonuçları sorgulama 2024-2025: VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2024: VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        VGM burs sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu başvuruları tamamlandı. Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte önlisans ve lisans öğrencileri gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. Sonuçlar www.vgm.gov.tr/duyurular sayfası üzerinden duyurulacak. Peki 2024-2025 VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 08:33 Güncelleme: 13.11.2024 - 08:33
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        • 1

          VGM burs sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonucu sorgulama ekranı bu kez yükseköğrenim bursu için kontrol edilmeye başlandı. Önlisans ve lisans öğrencileri vakıftan gelecek son dakika açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki, 2024-2025 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Vakflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim bursu başvuruları, 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise sonuçlar için bekleyiş başladı.

          Ancak VGM üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

          KYK burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerine başlandı.

          Buna göre, 2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının Kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

        • 3

          VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

          VGM üniversite burs sonuçları "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.

          VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

          2023-2024 eğitim yılında; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

          Bu seneki burs miktarları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 5

          VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

          Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

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