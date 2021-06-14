Bir ‘cell’ daha geldi!

Vestel ve Türk Telekom ortaklığıyla hayata geçirilen VESTELCELL’de gerekli tüm adımlar tamamlandı. Yerli proje ve iş birliklerinin artırılması ve kullanımlarının yaygınlaştırılarak ülke ekonomisine katma değer sağlanmasının amaçlandığı VESTELCELL, Türk Telekom’un mobil iletişim hizmeti aracılığı ile kullanıma sunulacak.
Yapılan açıklamaya göre VESTELCELL faturalı hatlara, yaklaşık bin noktada, sadeleştirilmiş ve kullanıcıya uygun tarifelerle ulaşılabilecek. VESTELCELL tarifeleri ayrıca Vestel ürün alımlarında kullanılabilecek hediye çeki kurgularıyla da kullanıcıya fırsatlar sunacak.
Sadece bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil, bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Vestel olarak ürettiğimiz teknolojiyi dünyanın dört bir yanından 157 ülkeye ulaştırıyoruz. 1800 kişilik Ar-Ge kadromuz ile bireylerin hayatını kolaylaştıracak ürünleri geliştirirken, tüketicilerimize katma değerli hizmetler sunmaya odaklanıyoruz. VESTELCELL de bu anlayışla doğdu. Mobil iletişim kanallarında yeni uygulamalar ve katma değer yaratma amacıyla çıktığımız bu yolda, ülkemizdeki mobil iletişim kullanıcılarına ve sektörümüze yeni uygulamalar sunacağız. VESTELCELL ile ilk hedefimiz 5 yılda 250 bin kullanıcıya ulaşmak” dedi.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise Vestel ile birlikte hayata geçirdikleri VESTELCELL hakkında şunları söyledi:
“Türkiye’nin alanlarındaki lider markalarından olan iki millî değeri Türk Telekom ve Vestel’in sinerjisi ile ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yerli ürün ve teknoloji kullanımını daha da artırmayı amaçlıyoruz. Bu iş birliği sayesinde faturalı mobil hat tercih eden kullanıcılar için yeni bir seçenek olan VESTELCELL’i kullanıcıların deneyimine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”
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