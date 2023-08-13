Vermem Seni Ellere neden final yapıyor? ATV Vermem Seni Ellere son bölümde neler olacak?
ATV'nin yaz dönemi dizilerinden biri olan Vermem Seni Ellere, üzücü bir haber ile gündem olmuş durumda. Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al'ın başrollerinde yer aldığı dizinin final kararı aldığı açıklandı. İşte, bu akşam 9. ve son bölümüyle son kez ekranlara gelecek dizinin final nedeni ve bölüm özeti hakkında detaylar...
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ATV'nin çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen yeni yaz sezonu dizilerinden biri olan Vermem Seni İllere, bu akşam final bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, Pazar günleri ekranlara gelen dizinin final sebebi ve final bölümünde yaşanacaklar...
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VERMEM SENİ ELLERE NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Her Pazar akşamı ekranlara gelen Vermem Seni Ellere dizisinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle ekranlara veda ettiği tahmin ediliyor.
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VERMEM SENİ ELLERE FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur. Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır.
Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir.
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Zeliş, Mehmet'siz; Mehmet de Zeliş'siz hayatına alışmaya çalışmakta, ikisi de çok zorlanmaktadır. Ama geri adım atmaya niyetleri yoktur. Mehmet'in mahcubiyeti; Zeliş'in de öfkesi ve hayal kırıklığı buna engeldir. Ancak kader yine ağlarını örmekte gecikmeyecek ve Zelişle Mehmet'i yan yana değil, karşı karşıya getirecektir.
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Zeliş, Mehmet'in, hayattaki en değer verdiği insana, babasına zarar verdiğini zannettiğinde Zeliş'in soğumayan düşmanlığı yeniden harlanacaktır. Bunun üzerine Zeliş, Mehmet'in kurmaya çalıştığı yeni hayatını başına yıkmak isteyecektir. Mehmet için iki seçenek vardır. Ya hayatının yerle bir olmasını izleyecek ya da kendi yıkımı pahasına Zeliş'e kendisini affettirecektir.