Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından açıklanan "Ağustos 2019 Sektör Raporu"na göre, 2019'un

ilk yarısında üretimin yüzde 20.3 gerilemesinin ardından inşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri Temmuz ayında ilk kez aylık bazda artış gösterdikten sonra Ağustos ayında da 2.9 puan yükseldi.

Yeni alınan inşaat işlerinde sınırlı bir toparlanmayla dip seviyeden dönüldüğü belirtilen raporda, "Ancak alınan yeni iş

siparişleri seviyesinin halen çok düşük olduğu ve bu seviyenin inşaat sektöründe önümüzdeki çeyrek dönemlerde de daralma

olacağına işaret ettiği görüldü" denildi.

Rapora göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019'un ilk yarısında üretim yüzde 20.3 gerilerken, yaklaşık beşte birlik

üretim kaybı ortaya çıktı. Bu gerilemede iç pazardaki keskin daralma etkili olmaya devam etti. İhracattaki miktar artışı ise

üretim kaybını telafi edemedi. Raporda 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 12.7 küçülen inşaat sektörünün hem kendi iç dinamiklerindeki bozulmalar, hem de 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan finansal dalgalanmalardan olumsuz etkilendiği belirtildi. Raporda, sektörde taleplerde, fiyatlarda ve müteahhitlerin mali yapılarında görülen sıkıntıların ikinci çeyrekte artarak sürdüğü belirtildi.

2019'un ilk yarısında alınan toplam yapı ruhsatları alan bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60.1 azalırken; konut yapı ruhsatları da alan bazında yüzde 65.2 geriledi. Konut dışı bina yapı ruhsatları ise aynı dönemde yüzde 46.7 azaldı.