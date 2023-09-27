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        Haberler Gündem Vergisiz telefondan açık öğretim öğrencileri faydalanabilecek mi? Vergisiz telefon ve bilgisayara AÖF dahil mi?

        Vergisiz telefon açık öğretim öğrencileri için geçerli mi? Vergisiz telefon ve bilgisayara AÖF dahil mi?

        Vergisiz telefon ve bilgisayar uygulaması ile ilgili son dakika açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan vergisiz telefondan kimlerin yararlanabileceğine ilişkin bilgiler verdi. Bu kapsamda "Vergisiz telefona açık öğretim dahil mi, vergisiz telefon ve bilgisayardan AÖF öğrencileri yararlanabilecek mi?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 13:14 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:14
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaatlerinden biri olan vergisiz telefon ve bilgisayar uygulaması hakkında konuştu. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada "Üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz" sözleriyle uygulamanın detaylarını açıkladı. Peki, vergisiz telefondan açıköğretim öğrencileri faydalanabilecek mi? Vergisiz telefon ve bilgisayara AÖF dahil mi? İşte, detaylar...

        • 2

          VERGİSİZ TELEFON AÇIK ÖĞRETİMDE GEÇERLİ Mİ?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız." ifadelerini kullanda. Buna göre; vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasından açık öğretim fakültesi öğrencileri faydalanamayacak sadece örgün eğitimde okuyan öğrencileri yararlanabilecek.

        • 3

          VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

          Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

        • 4

          AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

          Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

          TELEFONLARDAKİ VERGİ DİLİMLERİ TRT BANDROLÜ ÖTV KDV
          ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan %15 %25 %20
          ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’yi aşmayan %15 %40 %20
          ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’nin üzerinde %15 %50 %20
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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