Vergisiz telefon lise öğrencileri için geçerli mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda "Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı. Açıklama sonrasında vergisiz telefonun kimler için geçerli olduğu lise öğrencilerinin kapsama dahil olup olmadığı merak konusu oldu. İşte konu hakkında güncel bilgiler...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesini resmen duyurdu. Açıklamalar ile "Vergisiz telefon lise öğrencileri için geçerli mi? Lise öğrencilerine vergisiz telefon olacak mı?" soruları yanıtını arıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.
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VERGİSİZ TELEFON LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?
Lise öğrencileri için vergisiz telefon uygulaması geçerli değil. Bu düzenleme, sadece üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri de bu düzenlemeden yararlanamıyor.
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10 GB İNTERNET HAKKI
Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.
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VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?
Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.
AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.