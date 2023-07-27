Vergisiz iPhone fiyatları, Apple fiyatlarına yapılan son zammın ardından yeniden gündeme geldi. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan vergisiz telefon ve bilgisayar çalışmalarına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler "Vergisiz cep telefonu satışı ne zaman? 11,12,13,14 Pro ve Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 11,12,13,14 Pro ve Pro Max vergisiz iPhone fiyatları...