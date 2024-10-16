Vergi yüzsüzleri açıklandı mı? Vergi yüzsüzleri ne zaman açıklanacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak nitelendirilen, 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunanların listesini duyuracak. Peki Vergi yüzsüzleri açıklandı mı?
- 1
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi borcu ödemekten kaçınan mükellefleri "Vergi Yüzsüzleri" listesi adıyla açıklamaya başlayacağını duyurdu. Peki Vergi yüzsüzleri açıklandı mı? Vergi yüzsüzleri ne zaman açıklanacak?
- 2
VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vergi yüzsüzleri listesinin dün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı duyturuldu. Vergi yüzsüzü listeleri, 15 Ekim'den itibaren tüm vergi dairelerinde, 1 Kasım'dan itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer alacağı duyurulmuştu ancak henüz açıklanmış değil.
- 3