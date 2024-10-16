Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Vergi yüzsüzleri açıklandı mı? Vergi yüzsüzleri ne zaman açıklanacak?

        Vergi yüzsüzleri açıklandı mı? Vergi yüzsüzleri ne zaman açıklanacak?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak nitelendirilen, 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunanların listesini duyuracak. Peki Vergi yüzsüzleri açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 13:06 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi borcu ödemekten kaçınan mükellefleri "Vergi Yüzsüzleri" listesi adıyla açıklamaya başlayacağını duyurdu. Peki Vergi yüzsüzleri açıklandı mı? Vergi yüzsüzleri ne zaman açıklanacak?

        • 2

          VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Vergi yüzsüzleri listesinin dün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı duyturuldu. Vergi yüzsüzü listeleri, 15 Ekim'den itibaren tüm vergi dairelerinde, 1 Kasım'dan itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer alacağı duyurulmuştu ancak henüz açıklanmış değil.

        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Habertürk Anasayfa