Vergi borcu yapılandırma avantajları ise şu şekilde sıralanır:
- Mevcut verginin aslına bağlı olan cezalar silinir.
- Mevcut verginin aslına bağlı olmayan cezaların yarısı silinir.
- Ödenmesi gereken borcun gecikme faizi ve zammı gibi ücretler ortadan kalkar.
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranına göre belirlenen faiz ödemesinden yararlanılabilir.
Devlete ödemekle yükümlü olduğu ücreti aksatmak istemeyen gerçek ve tüzel kişiler için yapılandırma işlemi önemli avantajlar sağlar. Borçtan kaynaklı tüm olası cezai yaptırımlardan kurtulabilmek adına da yapılandırmadan faydalanabilirsiniz. Bahsi geçen işlemin ardından ilk taksitte borcun tamamının ödenmesi hâlinde ise faiz indirimi almaya hak kazanmak mümkündür.