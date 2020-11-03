Vergi affı olacak mı? Vergi borcu yapılandırmasında hangi borçlar var? Vergi borcu yapılandırmasına kimler kat

Vergi borcu yapılandırması konusu uzun zamandır vatandaş tarafından merak edilen bir konu. Geçtiğimiz haftalarda Ak Partili Mehmet Muş'un duyurduğu kanun paketinden beri herkes vergi borcu yapılandırmasına dair detayları araştırıyor. Peki, Vergi affı olacak mı? Vergi borcu yapılandırmasında hangi borçlar var? Vergi borcu yapılandırmasına kimler katılabilir

VERGİ AFFI OLACAK MI?

Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği vergi borcu yapılandırması konusuna dair yeni açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Mecliste düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, vergi affı konusuna da değindi. Özkan, kanun teklifiyle, "vergi affı"nın söz konusu olmadığına dikkati çekerek, belediyelere olan emlak vergisi de dahil tüm vergi borçları, idari para cezaları, SGK prim borçları, yaklaşık 3 milyon gencin merakla beklediği KYK borçları gibi kamu alacaklarının anapara sabit kalarak faizlerinin silinmesinin söz konusu olduğunu dile getirdi.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar posta yoluyla ya da internet aracılığıyla başvurması gerekeceğini belirten Özkan, başvuru için kamu kurumlarında yığılmalar yaşanmayacağını söyledi.

DAHA ÖNCE YAPILANDIRMAYA KATILANLAR DA KATILABİLİR Mİ?

Yapılandırmada maksimum 18 taksit yapılabileceğini ve taksitlerin 2 ayda bir ödeneceğini aktaran Özkan, "İşleyen faizler, peşin ödeme durumunda yüzde 90 oranında silinecek. Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden yararlanabilecek. İlk taksitin ödenmesiyle de tüm adli takipler durmuş olacak." diye konuştu.