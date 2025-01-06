Verem ilacını aksatmayana 9 bin lira

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verem hastalarına ilaçlarını kullandıkları takdirde para yardımında bulunuyor.

Tüberküloz geçmiş yıllarda olduğu kadar agresif görülmese de hala hastanelere düzenli olarak başvuru var. Bulaşma hızının düşürülmesinde ilaçların aksatılmaması çok önemli. Bu sebeple tanı konulan hastalara tedaviye teşvik amaçlı 9 bin lira sosyal yardım yapılıyor.

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Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nden Prof. Dr. Mediha Gönenç Ortaköylü, bunun tek şartının hastaların ilaçlarını düzenli kullanması olduğunu söyledi.