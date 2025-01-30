Vepara ve Bishy'den dijital finansal çözümler işbirliği

Vepara'dan yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Bishy, 'Sanal POS', 'Fiziki POS', 'Link ile Ödeme', 'Cüzdan Altyapısı' ve 'Yurt Dışına Para Gönderme' gibi alanlarda kapsamlı ve etkili çözümler sunacak.

Vepara'nın ödeme altyapısı, dijital cüzdan hizmetleri ve teknolojik uzmanlığıyla desteklenen işbirliği, işletmelere ve bireylere güvenilir çözümler sunmayı hedefliyor.

REKLAM advertisement1

İşbirliği kapsamında, dijital finans dünyasında, 'güçlü ve güvenilir ödeme altyapısı', 'e-para şirketi lisansı ile hızlı ve güvenli finansal işlemler', 'sanal POS ve fiziki POS çözümleriyle işletmelere esneklik', 'link ile ödeme ve cüzdan altyapısıyla kolay ve erişilebilir finansal işlemler', 'yurt dışına para gönderme hizmetleriyle uluslararası işlem kolaylığı' çözümlerinin hayata geçirmeyi amaçlanıyor.

REKLAM

Finansal teknolojiler alanında hem bireyler hem de işletmeler için sürdürülebilir değer yaratma hedefiyle bir arayan gelen Bishy ve Vepara, dijital finans dünyasında uzun vadeli ve yenilikçi çözümleri hayata geçirmeye devam edecek.

'Finansal süreçleri daha kolay, güvenilir ve hızlı hale getirmeyi hedefliyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vepara Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Üstün, dijital cüzdan hizmetleri, e-para şirketi lisansı ve sağlam ödeme altyapısıyla, bireylerin ve işletmelerin finansal ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunduklarını belirtti.

Üstün, 'Bishy gibi inovatif bir şirketle gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, finansal teknolojilerin erişimini genişletmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önemli bir adım. Bu ortaklık sayesinde hem bireyler hem de şirketler için finansal süreçleri daha kolay, güvenilir ve hızlı hale getirmeyi hedefliyoruz.' açıklamasını yaptı.

Bishy CEO'su Osman Sadık Doğan da dijital finansal çözümlerle bireylerin ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi hizmetler sunmaya odaklandıklarını aktararak, 'Sanal POS, Fiziki POS ve cüzdan altyapısı gibi çözümlerimizle kullanıcılarımızın finansal işlemlerini daha hızlı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlıyoruz. Vepara gibi sektörün lider bir kuruluşuyla yaptığımız bu stratejik işbirliği, hizmetlerimizin kalitesini artırarak daha geniş bir kitleye ulaşmamıza olanak sağlayacak. Amacımız, finans dünyasında fark yaratan çözümler sunarak sektörde yenilikçi bir adım atmak.' ifadelerini kullandı.