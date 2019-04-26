Venezuela'da Bolivarcı Ulusal Muhafızların (GNB) generali Alfonso Torres Pez ile polis komiseri Luis Urdaneta'nın içinde bulunduğu helikopter düştü. İki üst düzey hükümet görevlisinin de öldüğü bildirildi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, General Torres ve polis komiseri Urdaneta'nın ölümünden derin acı duyduğunu açıkladı.

İHA'nınn haberine göre General Torres, Kolombiya sınırındaki Zulia Eyaletinden sorumlu olan GNB Bölge 11'in komutanıydı. Ölen polis komiseri Urdaneta da Zulia eyaletine bağlı San Francisco şehrinin polis genel komiseriydi.

Helikopterin neden düştüğüne dair detaylı bir bilgi ise paylaşılmadı.