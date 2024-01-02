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        Haberler BBC Dünya Son dakika: Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi

        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi

        İtalya'da kitlesel turizmin etkilerinin en ağır şekilde görüldüğü kentlerden Venedik, 25 kişinin üzerindeki rehberli turist gruplarını ve megafon kullanımını yasakladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 02.01.2024 - 07:29 Güncelleme: 02.01.2024 - 07:31
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        Venedik'te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
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        İtalya’da kitlesel turizmin etkilerinin en ağır şekilde görüldüğü kentlerden Venedik, 25 kişinin üzerindeki rehberli turist gruplarını ve megafon kullanımını yasakladı.

        Venedik Belediyesi’nin aldığı karar 1 Haziran 2024’ten itibaren uygulanacak. Belediye kararın “sürdürülebilir turizmi teşvik” etmeyi ve aynı zamanda “kent sakinlerinin korunmasını” amaçladığı duyurdu.

        Venedik’in tarihi kent merkezinin yanı sıra Murano, Burano ve Torcello adalarında 25 kişinin üzerinde turist gruplarının gezdirilmesine izin verilmeyecek.

        25 kişi limiti hali hazırda kentteki belediyeye ait müzelerde de uygulanıyor. Bu sayı, standart turist otobüslerinin kapasitesinin yaklaşık yarısına denk geliyor.

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        Megafon gibi yüksek sesli rehberlik hizmetleri de “karmaşa ve rahatsızlığa” yol açtığı gerekçesiyle yasaklandı.

        Venedik’te kitlesel turizmin de etkisiyle yaşanan nüfus kaybı, kentin “eğlence parkına dönüşmesi” endişesi yaratıyor.

        Kent merkezindeki konutların gittikçe turistik konaklama tesislerine dönüşmesi ve bunun emlak fiyatlarında artışa yol açması, kenti sakinleri için yaşanmaz hale getiriyor.

        Venedik’in merkezinde nüfus 70 yıl önce 175 bin civarındayken bugün 50 binin altına inmiş durumda. Geçen Eylül ayında da, kentteki turistik konaklama amaçlı yatak sayısının nüfusu geçtiği açıklanmıştı.

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) geçen yaz, kitlesel turizmden de kaynaklanan sorunlar nedeniyle Venedik'in "evrensel değerinde geri dönüşü olmayan değişimlere" maruz kalma riski altında olduğunu belirtmişti. UNESCO bu nedenle kentin ‘tehlike altındaki miraslar’ listesine girebileceği uyarısı yapmıştı.

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        UNESCO da dahil uluslararası örgütler ve yerel derneklerin uyarı ve çağrılarının da etkisiyle son yıllarda kent yönetimi kitlesel turizmin olumsuz etkilerini hafifletmek amaçlı bir dizi önlem aldı.

        Bu kapsamda, büyük yolcu gemilerinin kent merkezine girişi yasaklandı, kısa süreli kiralamalara bazı kriterler getirildi.

        Ayakbastı ücreti uygulaması Nisan’da başlıyor

        Uzun süredir tartışılan "ayakbastı ücreti" uygulaması da Nisan 2024’te denenmeye başlayacak. 25 Nisan’dan itibaren yoğun dönemlerde kente günübirlik girişlerde 5 euro ücret alınacak.

        Giriş ücreti, kentteki otel ve konaklama tesislerinde kalanlardan alınmayacak. Bu tesislerde kalınan her bir gün için belediye ayrıca vergi topluyor.

        Bu gibi önlemlerin de etkisiyle Venedik bu yıl UNESCO tarafından tehlike altındaki miraslar listesine alınmadı.

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        Ancak kent sakinlerinin kurduğu dernekler, giriş ücreti alınmasının sorunu çözmeyeceğini, turist sayısına herhangi bir düzenleme getirilmediğini vurguluyor. Giriş için ücret alınmasının kenti "eğlence parkı" benzetmesine daha da yaklaştırdığını savunanlar da bulunuyor.

        Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro ise bu adımlarla "şehri, sakinleri ve burada çalışanlar için daha yaşanabilir hale getirmeyi" amaçladıklarını söyledi.

        Brugnaro, "1950'lerden bu yana insanlar Venedik'in ölmekte olan bir şehir olduğunu söylemeyi sürdürüyor. Bizse Venedik'in yaşayan bir şehir olduğunu ve dünyanın dört bir yanından onu ziyaret etmek için gelen turistlere açık olmaya devam edeceğini yineliyoruz" dedi.

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