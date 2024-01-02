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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri yağmurlu olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 07:20 Güncelleme: 02.01.2024 - 07:20
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        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 15°

        Ankara

        Yağmurlu 11°

        İzmir

        Yağmurlu 15°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Bulutlu 17°

        Bursa

        Yağmurlu 12°

        Adana

        Kısmen Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 10°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 12°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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