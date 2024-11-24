MEBİM öğretmene teşekkür mesajı nasıl gönderilir? Veliden öğretmene teşekkür mesajı nasıl atılır?
Öğretmenler Günü bugün ülke genelinde kutlanıyor. Her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan bu özel gün, gelecek neslin mimarı öğretmenlere duyulan saygıyı ve minneti ifade etme fırsatı sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, öğretmenlerine duydukları sevgi, saygı ve minnettarlığı ifade edebilmek için hediyeler aldı ve çeşitli sürprizler hazırladı. Öğretmenlerin bu özel gününü kutlamak ve onlara teşekkür etmek isteyen veliler de ''Veliden öğretmene teşekkür mesajı nasıl atılır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, MEBİM öğretmenlere teşekkür mesajı nasıl gönderilir, MEBİM numarası kaç? İşte, MEBİM öğretmene teşekkür mesajı gönderme adımları...
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MEBİM öğretmene teşekkür mesajı gönderme adımları gündemde. 24 Kasım Öğretmenler Günü geldi çattı. Gelecek neslin mimarı olan öğretmenleri onurlandırmak adına kutlanan bu özel günde Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri paylaşılmaya başlandı. Çocuklarını yetiştiren öğretmenlere mesaj göndererek sürpriz yapmak isteyen veliler ise “Veliden öğretmene teşekkür mesajı nasıl atılır?” sorusunu gündeme taşıdı. Peki, MEBİM öğretmenlere teşekkür mesajı nasıl gönderilir, MEBİM numarası kaç? İşte detaylar…
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MEBİM ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR MESAJI 2024 NEDİR, NASIL GÖNDERİLİR?
'MEBİM 444 0 632', eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başta öğrenci, veli, öğretmen, idareci olmak üzere bütün vatandaşlardan gelen bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, uygulama desteği veya idari konulardaki başvuruları etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla kullanılan bir platformdur.
Öğrenci veya veliler, öğretmenlere yolladıkları mesajlarda, öğrenciye gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan, kişisel ve ahlaki gelişimlerine sağlanan katkıdan, öğrencinin yurtiçi ve dışı yarışmalara ve sınavlara hazırlanmasında gösterdikleri gayretlerden, özellikle kaynaştırma öğrencilerinin eğitim-öğretime kazandırılmalarında gösterdikleri hassasiyetten dolayı minnettarlıklarını ifade edebiliyorlar.
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24 Kasım Öğretmenler Günü gibi özel günlerde veya yıl boyunca, öğretmenlere duyulan minnettarlık bu sistem üzerinden paylaşılabilir. MEBİM'e yapılan teşekkür kayıtları, ilgili öğretmene yazılı olarak iletilir.
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VELİDEN ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR MESAJI NASIL OLUŞTURULUR?
MEBİM Hattını Arayın:
Türkiye'den 444 0 632, yurt dışından ise +90 444 0 632 numaralı hattı arayarak iletişim merkezine ulaşabilirsiniz.
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Teşekkür Kaydınızı Oluşturun:
Görüşme sırasında, çocuğunuzun öğretmenine teşekkür etmek istediğinizi belirtin. Teşekkür mesajınız sistemde kaydedilir ve öğretmene iletilmek üzere işleme alınır.
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Mesajınızı Özelleştirin:
Öğretmenin ismini, hangi okulda görev yaptığını ve mesajınızda neler söylemek istediğinizi paylaşarak kişisel ve samimi bir teşekkür mesajı oluşturabilirsiniz.
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Kaydınızın İletilmesini Bekleyin:
MEBİM, teşekkür kayıtlarını hızla değerlendirir ve mesajınızı ilgili öğretmene ulaştırır.