        Haberler Televizyon 'Veliaht'tan yeni afiş

        ‘Veliaht’tan yeni afiş

        11 Eylül Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak, şimdiden büyük bir heyecanla beklenen 'Veliaht' dizisi için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde; Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ü buluşturan diziden dikkat çekici yeni bir afiş paylaşıldı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 21:02 Güncelleme: 25.08.2025 - 21:15
        'Veliaht'tan yeni afiş
        Farklı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulacak yeni dizisi ‘Veliaht’ın çekimleri son sürat devam ediyor. FARO ve Gold Film ortaklığında, 11 Eylül Perşembe akşamı SHOW TV’de ilk bölümü yayınlanacak dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak. Yayınına sayılı günler kala dizinin ana kadrosunun yer aldığı çarpıcı bir afiş daha seyircilerle buluştu.

        DİKKAT ÇEKİCİ KADRO

        Dizinin dikkat çekici oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

        Otogardaki eski gücünü kaybetmeye ve sağlığı kötülemeye başlayan Zülfikar Karslı’nın zamanı gittikçe daralmaktadır. Eski ortağı Muharrem Kaptan’ın oğlu Yahya Kaptan’ın da intikam için otogara geri dönmesiyle Zülfikar Karslı’nın oğlu Zafer yerine geçecek bir veliaht bulmaktan başka çaresi kalmaz. Hayat karşısına annesi ve kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan seyyar tamirci Timur’u çıkarır. Bu karşılaşma başta Zülfikar, Zafer, Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere tüm Karslı ailesinin, Yahya Kaptan’ın ve Timur’un hayatını ve tüm dengeleri kökünden değiştirecektir.

        EN ÇOK KONUŞULMAYA ADAY DİZİ

        Oynanan oyunların tek tek gerçeklere dönüştüğü, yalanların ise bir gün gün yüzüne çıktığı iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulmaya aday dizisi ‘Veliaht’, 11 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de SHOW TV’de başlayacak.

        #veliaht

