SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht', bu akyam yayınlanacak 5'inci bölümle de izleyicileri erkan başına toplayacak.

Zülfikar'ın kriz geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından yaşananların ekrana yansıyacağı 5'inci bölüm, 'Veliaht', izleyicilerine keyifli bir izleme yaşatacak.

FARO ve Gold Yapım imzalı 'Veliaht'ın yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün yaparken, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt beraber yazıyor.

'Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Arif Pişkin (Saim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Veliaht’ın 5. Bölümünde;

Zülfikar’ın kriz geçirmesi ve hastaneye kaldırılmasının ardından bütün aile endişelidir. Timur, Arnavut Saim ile yüzleşmeye gider ve öğrendiği sırlar üzerine çok büyük bir şok yaşar. Geçmişin gölgesi artık yalnızca Karslı ailesinin değil, Timur’un da üzerindedir.

Timur ve Reyhan, birlikte olmalarının imkânsız olduğunu bilseler de her geçen gün birbirlerine çekilmeye devam ederler. Zülfikar ile Timur, bir baba oğul gibi Esenler Otogarı’na döndüklerinde ise onları büyük bir tehlike beklemektedir.

'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!