Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht'ın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde ekranlara,'Zülfikar'ın kriz geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından yaşananlar yansıyacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 10:05 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük bir şok yaşayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht', bu akyam yayınlanacak 5'inci bölümle de izleyicileri erkan başına toplayacak.

        Zülfikar'ın kriz geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından yaşananların ekrana yansıyacağı 5'inci bölüm, 'Veliaht', izleyicilerine keyifli bir izleme yaşatacak.

        FARO ve Gold Yapım imzalı 'Veliaht'ın yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün yaparken, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt beraber yazıyor.

        'Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Arif Pişkin (Saim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        REKLAM

        'Veliaht’ın 5. Bölümünde;

        Zülfikar’ın kriz geçirmesi ve hastaneye kaldırılmasının ardından bütün aile endişelidir. Timur, Arnavut Saim ile yüzleşmeye gider ve öğrendiği sırlar üzerine çok büyük bir şok yaşar. Geçmişin gölgesi artık yalnızca Karslı ailesinin değil, Timur’un da üzerindedir.

        Timur ve Reyhan, birlikte olmalarının imkânsız olduğunu bilseler de her geçen gün birbirlerine çekilmeye devam ederler. Zülfikar ile Timur, bir baba oğul gibi Esenler Otogarı’na döndüklerinde ise onları büyük bir tehlike beklemektedir.

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #veliaht
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı!
        Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Habertürk Anasayfa