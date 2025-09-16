'Veliaht'tan türk televizyon tarihinde bir ilk!

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı sezonun iddialı dizisi 'Veliaht', perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

İşte o anlar;

REKLAM advertisement1

Reytinglerde de zirvede yer alan dizi güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle çok konuşuldu. Otogar görüntüleri ve farklı çekim teknikleriyle dikkat çeken dizi Türkiye'de ilk kez bir sahnede yapay zekâ kullandı.

Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşları ve büyük bir aşk öyküsüyle ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Veliaht', oyunculuklarıyla da çok konuşuluyor. Kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizide karakterlerin geçmiş hikâyelerinin gösterildiği sahneler izleyiciler tarafından büyük ilgi çekti. 'Veliaht' ekibi, Ercan Kesal'ın canlandırdığı 'Zülfikar Karslı'nın gençlik sahnelerini yapay zekâ kullanarak gerçekleştirdi.

REKLAM 'Veliaht'ın başrolleri Akın Akınözü ile Serra Arıtürk ilk bölümdeki sahneleriyle büyük beğeni toplarken iki oyuncu aylar boyunca karakterleri için ön hazırlık yaptılar. Dizide araba tamircisi Timur'a hayat veren Akın Akınözü, karakteri için tamirhanede çalışarak tamircilik tekniklerini geliştirdi. Serra Arıtürk ise 'Reyhan' karakteri için pasta ve hamur işi atölyesinde dersler alarak pastacılığa dair tüyoları öğrendi. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde göreceğimiz sürpriz bir sahne için de ikili özel dans dersleri aldı. Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzasının yer aldığı, 'Veliaht'ın senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt beraber yazarken yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstleniyor. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatan 'Veliaht' yeni bölümüyle perşembe saat 20.00'de SHOW TV'de!