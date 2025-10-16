Habertürk
        'Veliaht'ta Timur tutsaklığa son vermeye kararlı

        'Veliaht'ta Timur tutsaklığa son vermeye kararlı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht', 6'ncı bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek

        Giriş: 16.10.2025 - 10:21 Güncelleme: 16.10.2025 - 10:21
        Tutsaklığa son vermeye kararlı
        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Veliaht’ın 6'ncı bölümünde; Timur ve Zülfikar Karslı’nın ilişkisi, Timur’un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanır. Bu durum Timur’un Karslı konağındaki yaşamına da etki eder. Reyhan, Timur’u bu kadar geç bulmuşken onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşir.

        Timur’un vurulmasının hesabı Esenler’de sorulurken Yahya ise Selim’in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır. Timur, annesinin yemeğini yer, onun sesini duyar, kokusunu içine çeker. Geçmiş sırların yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Reyhan’ın da kurtuluşu olabileceğini fark eder. Artık tutsaklıklarını sona erdirmek için savaşmaya hazırdır.

        Yönetmenliğini; Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un beraber üstlendiği 'Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Arif Pişkin (Saim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Veliaht' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #veliaht

