Veliaht prensle evlendi, Düşes oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde doğan Hande Macit, bundan 12 yıl önce üniversite öğrenimi için Hollanda'ya gitti. VELİAHT PRENSE AŞIK OLDU

Rotterdam'da bulunan Macit, bir barda tanıştığı Georg Alexander'a aşık oldu ve kısa süre sonra çift bir ilişkiye başladı. Macit'in tanıştığı ve aşık olduğu kişi Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dükalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander'dı.. NİŞAN KARELERİNİ ÜNLÜ KRALİYET FOTOĞRAFÇISI ÇEKTİ İlişkileri ilerleyen Hande Macit ve Veliaht Prens Georg Alexander, Nisan 2021'de nişanlandıklarını duyurdu. Nişan fotoğraflarının sahibi de ünlü kraliyet fotoğrafçısı Patrick van Katwijk'di. O ARTIK DÜŞES İkili geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Veliaht prens ile evlenmesi nedeniyle Hande Macit, Mecklenburg Düklüğü'nde 'düşes' unvanı aldı.

Prens Alexander ve Düşes Hande, Rotterdam'da sakin bir hayat sürerken, basına açıklamalarda bulunan Hande Macit mutlu olduğunu ancak unvan ile hayatında çok da bir şey değişmediğini ifade etti.

* Haberin görselleri Hande Macit'in Instagram hesabından (handehzmecklenburg) alınmıştır.