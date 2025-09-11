Veliaht oyuncuları ve konusu: Veliaht dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizi projesi Veliaht, 11 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Veliaht oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı FARO ve Gold Yapım imzalı dizi; Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak. Peki Veliaht konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Show TV'nin yeni dizisi Veliaht konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri hakkında merak edilenler...
Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, birbirinden ünlü oyuncuları buluşturuyor. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu Veliaht oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Fragmanları sonrası heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü için ekran başına geçildi. Peki; Veliaht konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Veliaht oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
VELİAHT YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu Show TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı yeni dizisi Veliaht, yayın hayatına başlıyor.
Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı dizi, 11 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
VELİAHT DİZİSİ KONUSU
Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı Veliaht dizisi, Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak ve aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak.
Oyuncu kadrosu ve fragmanları ile merak uyandıran dizinin konusu şöyle;
Otogardaki eski gücünü kaybetmeye ve sağlığı kötülemeye başlayan Zülfikar Karslı’nın zamanı gittikçe daralmaktadır.
Eski ortağı Muharrem Kaptan’ın oğlu Yahya Kaptan’ın da intikam için otogara geri dönmesiyle Zülfikar Karslı’nın oğlu Zafer yerine geçecek bir veliaht bulmaktan başka çaresi kalmaz.
Hayat karşısına annesi ve kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan seyyar tamirci Timur’u çıkarır.
Bu karşılaşma başta Zülfikar, Zafer, Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere tüm Karslı ailesinin, Yahya Kaptan’ın ve Timur’un hayatını ve tüm dengeleri kökünden değiştirecektir.
VELİAHT'IN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Otogarın manevi babası Zülfikar Karslı, sağlık sorunlarıyla boğuşmaktadır. Otogar ahalisinin oğlu Zafer’in gelip başa geçmesine dair baskılarını bir süredir geçiştirmeyi başarmıştır.
Ancak öldürülen babasının intikamını almak için Esenler’e taşınan Yahya’ın da gelmesiyle Zülfikar’ın hasta oğlu Zafer yerine bir veliaht bulmaktan başka şansı kalmaz.
Kız kardeşi ve annesine tek başına bakmaya çalışan seyyar tamirci Timur’un yolunun Karslı ailesiyle kesişmesi herkesin hayatını kökünden değiştirecektir.
VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını tecrübeli isim Yamaç Okur’un üstlendiği Veliaht dizisinin oyuncu kadrosunda;
Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor.
VELİAHT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, İstanbul’un en hareketli ve sembolik mekanlarından biri olan Esenler Otogarı’nı merkeze alırken çekimler şehrin çeşitli semtlerinde çekiliyor.
AKIN AKINÖZÜ - TİMUR ASLAN
Araba tamircisi bir babanın ve aile ekonomisine evde yaptığı işlerle destek olan bir annenin oğlu olan Timur, adaletli ve hayat dolu, mahallede sevilen bir genç olmuştur. Timur’un babası Cengiz, kumar bağımlılığı yüzünden ailesine zor zamanlar yaşatmış, nihayetinde de yıllar önce ortadan kaybolmuştur. Babasının borçlarını ödeyebilmek ve annesiyle kız kardeşine bakabilmek için Makina Mühendisliği bölümünü bırakmak zorunda kalan Timur, Alo Tamir aracıyla mobil tamircilik yapmaya başlamıştır. Zülfikar Karslı ile yolunun kesişmesiyle birlikte, hayatı geri dönülmez bir şekilde değişecektir.
SERRA ARITÜRK - REYHAN KARSLI
Kardeşi Doğa’nın başını belaya sokmasının ardından, çocukluk arkadaşı Zafer ile evlenmiş, Karslı konağının gelini olmuştur. Timur’un konağa gelişiyle Reyhan’ın hayatı da geri dönüşü olmayan bir şekilde değişecektir.
ERCAN KESAL - ZÜLFİKAR KARSLI
Zülfikar Karslı yıllardır Esenler Otogarı’nın neredeyse imparatoru ve manevi babası olmuştur ama artık güçten düşmektedir. Esenler Otogarı ahalisi Zülfikar’ın yönetiminden memnun değildir ve söz verildiği gibi Zülfikar’ın oğlu Zafer’in veliahtı olarak gelip onun yerine geçmesini istemektedir. Zülfikar yıllardır garanti gördüğü Esenler Otogarı yönetiminin ve iktidarının elinden gitme tehlikesi olduğunun ilk defa farkındadır. Oğlu Zafer yerine geçecek bir oğula ihtiyacı vardır.
ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL - YAHYA KAPTAN
Yahya, Zülfikar Karslı’nın ortağı Muharrem Kaptan’ın büyük oğludur. Yahya, kendilerini uzaklaştırmak amacıyla verilen Kars Otogarı’ndaki bir küçük yazıhane ve iki otobüsle kariyerine başlayıp İstanbul’a geri gelmiş ve Emniyet Otogarı’nın hakimiyetini ele geçirerek işleri büyütmüştür. Şimdi Emniyet Otogarı tüm ahalisiyle Esenler Otogarı’na taşınmaktadır. Yahya’nın asıl amacı ise Zülfikar Karslı’nın Esenler Otogarı’nda sürdüğü hükümdarlığa son verip babasının intikamını almaktır.
HAZAL TÜRESAN - DERYA KARSLI
Karslı ailesinin ortanca kızıdır. Ailenin ve işlerin başına geçmeyi arzulamaktadır. Beyazıt ile evlidir. Başta otobüs firmasında olmak üzere şirkette birçok işi yönetmektedir. Ancak istediği daha da fazlasıdır. Babasının varisi olmak ister ancak kadın olduğu için o koltuğu hiçbir zaman alamayacağının farkındadır. Yahya Kaptan’ın Esenler Otogarı’na gelişi ise Derya için eski defterlerin yeniden açılması ve küllenmiş bir aşkın yeniden alevlenmesi demektir.
DERYA KARADAŞ - KUDRET KARSLI
En büyük abla, Karslı ailesinin anaç kadınıdır. Aynı zamanda konak içindeki otorite figürüdür ve otoritesinin sorgulanmasından hoşlanmaz. Zülfikar Karslı’nın, verdiği her kararda arkasında olduğunu ve ona güvendiğini bilir. Konaktaki düzeni ve çalışanları yönetmektedir. Konak içinde ondan habersiz kuş bile uçamaz. Hiçbir zaman evlenmemiştir. Kendisini başta Zafer olmak üzere kardeşleri Derya ve Cennet’e adamıştır.
TANSU BİÇER - VEZİR YILMAZ
Esenler Otogarı’nda çalışırken Zülfikar Karslı’nın ondaki cevheri fark etmesinin ardından Zülfikar Karslı’yla çalışmaya başlamıştır. Vezir, insanları çabuk tanıyabilmesi, kritik zamanlarda vermiş olduğu zeki kararlarla zamanla Zülfikar Karslı’nın illegal işlerini yaptırdığı en güvenilir adamı hatta onun yol arkadaşı olur.
BORA AKKAŞ - ZAFER KARSLI
Zülfikar Karslı’nın üçüncü ve tek erkek çocuğudur. Çocukken yaşadığı bir olay sebebiyle evden çıkamaz. Konağın içinde büyümeye devam eder. Zülfikar Karslı onun için doktorlar, hocalar getirtir ancak hiçbiri Zafer’in bu psikolojik sıkıntılarına çözüm üretemez. Evden çıkamayan Zafer’i babası Reyhan’la evlendirir. Timur’un hayatlarına girişiyle Zafer için her şey daha zor hale gelecektir.
ERDEM ŞENOCAK - BEYAZIT KURTARAN
Derya’nın üniversiteden arkadaşıdır. Zülfikar da kendisine münasip bir damat adayı olarak gördüğü Beyazıt ile Derya’yı evlendirir. Şirketin muhasebe işlerine bakmaktadır. Oldukça zeki bir adamdır. Yahya Kaptan’ın gelişi Beyazıt’a bu ailedeki yerini yeniden sorgulatacaktır.