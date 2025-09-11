HAZAL TÜRESAN - DERYA KARSLI

Karslı ailesinin ortanca kızıdır. Ailenin ve işlerin başına geçmeyi arzulamaktadır. Beyazıt ile evlidir. Başta otobüs firmasında olmak üzere şirkette birçok işi yönetmektedir. Ancak istediği daha da fazlasıdır. Babasının varisi olmak ister ancak kadın olduğu için o koltuğu hiçbir zaman alamayacağının farkındadır. Yahya Kaptan’ın Esenler Otogarı’na gelişi ise Derya için eski defterlerin yeniden açılması ve küllenmiş bir aşkın yeniden alevlenmesi demektir.